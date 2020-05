¿Qué ocurrirá en los campos de refugiados administrados por las Naciones Unidas y las ONG, algunos de ellos del tamaño de ciudades, que ya están rodeados de alambres de púas? ¿Qué pasará con el 46 % de los refugiados globales que no viven en campos, como en Jordania, Sudáfrica y México, pero que, debido a que sus sociedades anfitrionas los tratan como parias, no buscan o no pueden buscar ayuda de las autoridades locales?