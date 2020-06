Tal vez el mundo sea ahora más receptivo a esas reformas. No tenemos opción. Aunque es posible que gestionemos la pandemia de la covid-19 con distanciamiento social, nuevos medicamentos antivirales y, esperemos —en algún momento—, una vacuna, el cambio climático es una amenaza existencial aún mayor porque sus efectos no tienen un tratamiento ni duración definidos. Tal vez exista un botón para reiniciar la economía mundial pospandemia, pero no lo hay para el planeta del cual depende.