La Constitución no dice que para responder debamos seguir opiniones ajenas a este poder, tampoco podemos responder con base en criterios infundados o irrazonables. Eso no lo analiza el editorial, solo presume que, por la situación pandémica, no deberíamos cumplir la Constitución y el Poder Judicial, además, dejó de ser un poder del Estado de derecho y, por esta razón, siempre que se le haga una consulta debe ser condescendiente.