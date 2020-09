La reforma fiscal del 2018, aun con esas medidas de contención, no pudo generar confianza para reactivar la economía, y la pandemia nada tuvo que ver en ello. La reducción del encaje mínimo legal en junio del 2019, que liberó alrededor de ¢600.000 millones para que la banca pudiera prestar al sector privado, fracasó en su propósito porque no había confianza: las empresas no creían en una hipotética recuperación de la economía y no apostaban por endeudarse en esas condiciones, y la banca no se fiaba de la capacidad de repago de los potenciales deudores. Ahora el gobierno cree, contra toda evidencia, que una segunda escalada de la carga impositiva originará la ansiada recuperación de la confianza.