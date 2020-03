Sostenibilidad. La desaceleración de los ingresos de la CCSS comenzó en el 2010, situación que ha afectado su equilibrio financiero, pues los gastos crecen más rápidamente. En los últimos cinco años, las remuneraciones crecieron ¢395.000 millones; un aumento del 28,44 %; no obstante, la productividad en servicios no se ha incrementado. Los gastos están creciendo el doble de la inflación. Los servicios de control y manejo financiero siguen siendo muy raquíticos. No se ejecutan las normas internacionales contables.