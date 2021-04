Excepción. No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución Política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en el mes de noviembre de este mismo año, es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para pensar en un proceso electoral creíble, que servirá como un mecanismo de transición democrática, desde luego que el país no vive bajo un régimen democrático.