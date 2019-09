Pero donde sobró prepotencia sobreabundó el peso honorable de la historia. Muchos comprendieron la gravedad de la hora. Como en sus mejores días, en la sacrosanta morada donde nació la democracia moderna, primó el sentido de responsabilidad. Si no estaba en sus manos detener el abuso, no podían asentir que Boris cumpliera su propósito y se saliera con la suya. Y no lo permitieron, por lo menos hasta ahora.