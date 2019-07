Cuando se vive en sociedad, la libertad impone respeto mutuo. No existe la libertad absoluta. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, no es válido el libertinaje. No podemos aceptar la transgresión de las barreras sociales, morales y éticas. En Costa Rica, confundimos, en muchas ocasiones, la libertad con el libertinaje. Dirigentes sindicales quieren irrespetar la institucionalidad porque creen que no van a sufrir consecuencias legales ni costos financieros.