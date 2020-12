Desacuerdos. A mediados de la primera década del siglo, tuve mi primer desacuerdo fuerte con él. El primero de dos. Muy amargos, pero, vistos en perspectiva, claramente generados por una especie de adolescencia intelectual en la que, además de necesitar «emancipármele», mi Sitz im Leben había cambiado, y cambiada mi circunstancia, cambiaba yo. Nos distanció mi mayor liberalismo político y teológico, lo primero en relación con nuestra antagónica valoración del régimen cubano, y lo segundo respecto de nuestra distinta estimación de la relevancia de las escrituras a la hora de considerar las distintas manifestaciones comportamentales de la sexualidad humana. Todavía me asombra y conmueve que a pesar de esos enfrentamientos (y de que sé que defraudé su sueño para mi futuro, que me compartió en mayo de 2005), siempre me hizo sentir querido y respetado.