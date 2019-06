La sentencia 2011-01832 de la Sala Constitucional, la cual he mencionado en otros artículos, en la que por mayoría se optó por no rebajar salarios, debe ser analizada a partir del contexto en que fue resuelta la acción de inconstitucionalidad. Me atrevo a cuestionar si ese criterio se mantendría si hoy se sometiera a análisis constitucional el descuento del salario durante la huelga considerando la ley laboral actual y la situación fiscal del país.