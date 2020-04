Hay quienes no quieren saber de sacrificio, lo quieren todo para dentro. Al prójimo, que en estos momentos esta desvalido, no le sirve de nada que pregonen solidaridad con un megáfono, con un discurso hueco que termina en un golpe de hombro de “si te vi, no me acuerdo”. Ser solidario significa buscar el bien común, donar tiempo, hacer trabajo voluntario, desprenderse de algo material.