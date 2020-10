Un jugoso plus salarial se incorpora definitivamente, a fin de no perderlo cuando el salario global entre en vigor. Estoy seguro de que no se valoró el costo que ese plus reconvertido en parte del salario —algo así como una nueva versión del salario escolar— tendrá para el erario. Dada la cantidad de servidores en el MEP, el incremento en la planilla será exponencial. ¿Y quién lo pagará? Desde luego que los contribuyentes.