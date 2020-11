Algunas proyecciones que hice a mano alzada de la dinámica del endeudamiento público me llevan a concluir que: (a) en el plazo inmediato, lo que urge es recuperar la senda del crecimiento económico, por lo cual no es conveniente elevar la carga tributaria; (b) hay que actuar con firmeza sobre el gasto público corriente, no sobre la inversión; (c) urgen abonos extraordinarios a la deuda del Gobierno Central y para eso hay que vender empresas estatales que se desempeñan en actividades debidamente atendidas por la iniciativa privada; (d) hay que reforzar la lucha contra la evasión, pero me temo que será insuficiente y será necesario, más adelante, reformar el esquema tributario, para simplificarlo, racionalizar exoneraciones y mejorar la recaudación a través de un mayor crecimiento económico; y (e) recurrir a la mejor diplomacia para renegociar la deuda del Gobierno Central, en particular la externa.