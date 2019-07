Las protestas no están dirigidas contra el patrono en el marco de la relación laboral, sino contra medidas generales tomadas por el gobierno de turno, por considerar que afectan intereses económicos de los manifestantes y se llevan a cabo los sábados o en horas no laborables, pues, según la ley, los trabajadores no pueden abandonar sus tareas por no tratarse de un conflicto directo con su patrono.