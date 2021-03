Ella ríe, con pena, con cierto miedo; él le dice que no tema, que va a decirle algo privado, y el mensaje es: has ganado tu primer amigo. Al final, la voz amistosa que la ha hecho aplaudir, cantar y reír se traba en el último surco del disco y queda repitiendo fin, fin, fin, fin. Si mal no recuerdo, el corto se llamaba Muchacha solitaria.