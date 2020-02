Aquel pobre seminarista, ya de ochenta años, no olvidaba a los frailes que se acercaban con sus “grandes hábitos” —como él me contó—; grandes porque le parecían extraños. ¿Acaso el Evangelio no tiene que ser “extraño” para este mundo en el cual vivimos? En efecto, Jesús resultaba un problema para todos aquellos que veían la práctica religiosa como una oportunidad de control sobre otros. Nada más desviado de la intención primigenia de la revelación divina: esta no es más que un diálogo amoroso que nos anima a superar las fronteras de nuestros miedos y deseos banales, con el fin de abrazar la libertad que conduce a la verdad y a la justicia.