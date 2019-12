Querer vivir la vida con sentido no significa estar delimitado por el tiempo o el espacio, aunque en realidad todos lo estamos. Implica creer en una realidad que va más allá de lo logrado y vivido y, por ello, pensar en lo inacabado de nuestras acciones. Me parece que aquí se encuentra el verdadero quid de lo que somos: sentir que no hemos terminado, que existe algo más allá de nosotros que necesitamos completar, aunque sea posible que no lo alcancemos totalmente. Tal vez, por eso, la publicidad de los éxitos (empresariales, sociales, económicos o personales) dejan el sinsabor del sinsentido y la falencia: se nos ofrecen como realidad terminada y realizada.