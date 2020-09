No les importa su condición de bully, capaz de empujar al pobre presidente de Montenegro, tirarle el teléfono al primer ministro de Australia, no obstante tratarse de uno de los mejores aliados de Estados Unidos, maltratar a los daneses por no querer venderle Groenlandia o estar dispuesto a agarrar por la entrepierna a cualquier señora que se le antoje.