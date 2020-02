Por el momento, entonces, los costos reales del brexit han sido básicamente nulos. Por eso, un día después de que el Reino Unido se retirara formalmente de la Unión Europea, el periodista probrexit Daniel Hannan pudo regodearse y tuitear: “Un día ya y, de momento: no hay disturbios por alimentos, / no faltan medicamentos, / las autopistas no se paralizaron, / no hay campamentos de inmigrantes en Kent, / los precios de las viviendas no colapsaron, / no aumentaron los impuestos de emergencia, / no hay guerra mundial. / ¿No habían dicho ‘No es Proyecto Miedo, sino Proyecto Realidad?'”