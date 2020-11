No es momento para recriminaciones ni para llorar por la leche derramada. Ya habrá tiempo, cualquiera que sea el desenlace, para repartir culpas y responsabilidades. Si no actuamos ya, el huracán económico y social arrasará casi todo, y lo que no podamos corregir por medio del diálogo, la negociación y la ley, lo hará, a su manera, la ciega y dura inercia de los mercados internos y externos.