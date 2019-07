Por su parte, la UE está trabajando en un plan para alcanzar emisiones cero en el 2050. Pero si bien las estrategias de decarbonización a largo plazo son bienvenidas, no son un sustituto de las medidas a corto plazo, y no deberían considerarse una panacea para el calentamiento global. El timing lo es todo y, sin un esfuerzo transformacional para reducir a la mitad las emisiones globales en el 2030, no podremos contar con un futuro seguro.