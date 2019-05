La política es un deporte de contacto. A diferencia de otras actividades, en ella la competencia es de suma cero. El respaldo que reciba fulanito dependerá del no respaldo a zutanito. Y, como antes que por planteamientos los electores votan por personas, para que voten por mí no basta con que me valoren positivamente. No alcanza con hablar bien de mí. Necesito, además, que me valoren mejor que a mi contrincante o, lo que es menos difícil, que lo perciban como alguien peor que yo. Eso incentiva los ataques al oponente político en las democracias. Los ataques no son una falla del sistema, sino una consecuencia estructural de su diseño.