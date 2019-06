Sin duda, este no es el fin del régimen del AKP en Turquía. Erdogan no tiene que presentarse para una reelección hasta el 2023 y su partido tiene una mayoría parlamentaria fuerte. Para reforzar su credibilidad, el CHP debe cumplir sus promesas de campaña, lo cual no va a ser fácil si Erdogan se propone minarla a cada paso. Pero, al final de cuentas, los populistas obtienen su poder de reclamos reales. Solo respondiendo a esos reclamos, no ignorándolos, es que los partidos de la oposición pueden arrebatarles la democracia a sus usurpadores populistas.