En su espléndido libro On China, el antiguo secretario de Estado y consejero de seguridad nacional estadounidense Henry Kissinger detalla el acercamiento que contribuyó a fraguar entre su país y China hace casi 50 años. Kissinger recuerda que Richard Nixon, en el primer viaje de un presidente estadounidense a la China comunista, en 1972, le dijo al primer ministro Zhou Enlai: «Ustedes creen firmemente en sus principios, y nosotros creemos firmemente en los nuestros. No les pedimos que renuncien a sus principios, como ustedes no nos pedirían que renunciásemos a los nuestros». Añade Kissinger: «Si la adopción de los principios estadounidenses de gobernanza se convierte en la condición central para el progreso en todas las otras áreas de la relación, el bloqueo es inevitable». Esta conclusión conserva plena vigencia.