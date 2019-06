Dostoievski dijo alguna vez: “Si Dios no existiera, todo el mal del mundo estaría permitido”. Bueno, la verdad de las cosas es que “todo el mal del mundo” ha sido ya perpetrado, y eso en la asunción de que Dios existe. Creo más que nunca en la necesidad de cimentar una ética laica. No amar al prójimo por acato a una legislación teológica, porque un señorón que vivió hace dos mil años me ordena hacerlo.