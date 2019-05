Hay un momento en que se muere. Hay un momento preciso en que se muere. Enseguida, se deja de morir. La muerte ya acabó. Enseguida no hay nada. A partir de ese momento no hay interlocutor, no hay comunicación. No hay conversación, no hay nada humano. Hay vacío, hay silencio. De nuestro lado, hay memoria: pero no hay otro lado, no hay más allá, no hay ahí, no hay nada.