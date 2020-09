Es curioso, por lo que a mí atañe, no me siento más viejo que cuando tenía un año de edad. Mi nivel de energía y de creatividad no solo permanece intacto: se ha incrementado. No me siento viejo, y los achaques de mi salud (que son infinitos) no me han erosionado, y ni siquiera reparo en ellos. Siempre los tuve, así que no los experimento como un nuevo resquebrajamiento de mi ser. Pero lo que sí es inobjetable es que el mundo ha comenzado a verme como a un viejo. Son ellos —"los de afuera"— quienes me infligen una vejez que mi cuerpo no experimenta, con esa arma terrible que son sus miradas, las maneras en que se dirigen a mí, ya sea con la dulce reverencia debida a un venerable anciano, o con el desdén al que los matusalenes de este mundo están expuestos (de nuevo, no sabría decir cuál de los dos tratamientos es más perturbador).