Derechos adquiridos. No han sido pocos los abogados laboristas costarricenses quienes han explicado que una concesión salarial no ata al país de por vida. No existen pagos vitalicios. Son concesiones patronales que así como aparecieron pueden desaparecer. En la difícil coyuntura actual, está más que justificado un nuevo orden salarial para salir del hueco donde cayó el país.