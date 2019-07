No quiero evadir la cuota de responsabilidad que me toca. Heredamos un país excepcional, suizo, le decíamos, y legamos la disfuncionalidad con que bregamos. Y, fíjense bien, que no me refiero al gobierno, pobre él, elegido como emergencia insuficiente. Hablo de “nosotros”, y me incluyo en ese inasible protagonista imaginario, convertido en refugio de un orgullo nacional cada vez más perecedero.