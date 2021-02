Lo mismo de siempre. A sabiendas de que un tercer gobierno del PAC sería lamentable para los intereses del país, los partidos políticos están haciendo las cosas como siempre, no se han reinventado, no levantan el menor interés dentro de la población joven, pareciera que no analizan ni aprenden por qué el PAC les gana las elecciones en los últimos 15 días de la campaña electoral.