En algún momento de la historia, el anticosmopolitismo encubría el antisemitismo, pero ya no. Actualmente, los cosmopolitas son los “ciudadanos de ningún lugar” de Theresa May, la ex primera ministra del Reino Unido, en contraste con los nobles “ciudadanos de algún lugar” que permanecen enraizados en las comunidades que supone están bajo el ataque de la globalización promovida por los despiadados cosmopolitas.