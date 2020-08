Valor que ejemplifico con este maravilloso poema de Neruda, que transcribo en parte: “Me declaro culpable de / no haber hecho / con estas manos que me dieron, / una escoba.// ¿Por qué no hice una escoba? // ¿Por qué me dieron manos? // ¿Para qué sirvieron / si solo vi el rumor del cereal, / si solo tuve oídos para el viento / y no recogí el hilo / de la escoba, / verde aún en la tierra, / y no puse a secar los tallos tiernos / y no los pude unir / en un haz áureo, / y no junté una caña de madera / a la falda amarilla / hasta dar una escoba / a los caminos? // Así fue: / no sé cómo, / se me pasó la vida / sin aprender, sin ver, / sin recoger y unir / los elementos”.