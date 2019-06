Es curioso: no hay un día —uno solo— en el que no suceda algo mágico, a veces terrible, a veces no tanto. Estaba en París. Una noche vasta, solitaria, virgen de lunas y estrellas, la temperatura ambiente se desplomó a menos cuatro grados. Me sentía no solo incómodo, sino algo así como desamparado, vagamente angustiado.