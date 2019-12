El tonto esférico es tonto por cualquier lado que se mire. Bien podría disimular que es tonto si fuera lo suficientemente prudente como para no opinar sobre lo que no tiene la menor idea. Pero como el tonto, para lo que es más tonto, es para entender sus límites, ventea constantemente su tontería. Y lo hace con entusiasmo. Con arrogancia. Engañado por las redes sociales digitales con respecto a que su opinión sin sustento no solo importa, sino que debe publicarse y que goza del mismo estatus que otra sí sustentada, el tonto se pronuncia sobre lo divino y lo humano.