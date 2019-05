He visto sonrisas en gente que se creía despreciable, he visto alivio después de años de autoflagelación, he oído gritos de insulto de personas obsesionadas con la propia perfección y que no se pueden perdonar a sí mismas, me he dado cuenta de que la violencia está a la vuelta de la esquina y muchos que se deberían reconciliar se han transformado en verdugos de otros y de sí mismos.