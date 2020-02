La democracia liberal no sobrevivirá si no se defiende. Y no nos engañemos: la sociedad abierta conforme al Estado de derecho, de las Américas a Europa, de África a Asia, está en la mira hostil de China. Aunque Occidente no debe intentar rodear o acorralar a China, las democracias liberales tampoco pueden permitir que distorsione las normas internacionales en provecho propio.