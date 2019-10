La muerte, aquí, siempre va rápidamente asociada con el entierro. No se me quita de la mente mi sorpresa al leer, demasiado joven quizá, la novela de Alberto Camus El extranjero. Inicia así: “Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: ‘Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias’”. El ejemplar en español que tengo a mano data de 1970, pero el original lo leí años antes, en francés, propiamente.