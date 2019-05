“El periodismo es una profesión que no se ve influida por amistades y no teme a enemigo alguno; que no busca favores, ni acepta gratificaciones; es una profesión en que la presión, los prejuicios y el fanatismo son fatales para su más altas aspiraciones; una profesión que está consagrada al bien público y a poner al descubierto el fraude, las fechorías o la incompetencia en la conducción de los asuntos públicos; una profesión cuya práctica no puede estar influida por un espíritu estrecho y partidista, sino que debe ser justa y equitativa frente a quienes sostienen opiniones contrarias; una profesión cuyo lema es: ‘¡Hágase la luz!’”, Adolph S. Ochs, de The New York Times, en 1896, hace 123 años.