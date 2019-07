Anonimato. Por otra parte, los diversos rostros, los vestidos, la forma de actuar y las lenguas, nos hablan de culturas y mundos distintos, que se encuentran de manera casual, pero no menos significativa. El encuentro es una oportunidad, no obstante, las diferencias son tan sustanciales que permanecemos en la distancia y el anonimato. Sí, el anonimato nos salva de una relación que puede ser complicada y conflictiva. Pero no menos real y directa.