En una entrevista con El Faro, Juan González, asesor del presidente Biden para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, precisó que el objetivo no es crear una nueva institución regional, sino una «fuerza de tarea», con el apoyo del Departamento de Justicia, para contribuir a la labor de los fiscales de El Salvador, Honduras y Guatemala, y advirtió de que «el líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos».