Sin embargo, la narrativa de las “guerras climáticas” tiene grandes errores. Desde Siria hasta Sudán, los conflictos actuales son causados por múltiples factores complejos e interrelacionados, desde tensiones étnico-religiosas hasta una prolongada represión política. Si bien los efectos del cambio climático pueden exacerbar la inestabilidad social y política, no causó estas guerras. Este es un importante matiz, no en menor medida para fines de la capacidad de rendición de cuentas: el cambio climático no se debe usar para esquivar la responsabilidad de resolver o evitar confrontaciones violentas.