Lo terrible no es la locura de un individuo, sino la forma virulenta en que puede contagiar de su furia incendiaria a todo un país (tal es el caso de la Alemania nazi). La existencia de Hitler no tiene, per se, nada de inexplicable: monstruos como él plagan las páginas de la historia universal. Lo inexplicable es cómo su mensaje de odio, dominio y aniquilación incendió, como yesca, a la mayoría del pueblo que tenía, en aquel momento, los índices educativos más altos de Europa. Es la prueba de que quizás la palabra educación no sea la respuesta a todos los problemas que enfrenta el ser humano. Resta ver quién educa, qué educa, por qué educa, a quiénes educa, cómo educa, en suma, cuáles son los contenidos ideológicos explícitos o subliminales de un programa educativo.