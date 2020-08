A fin de resaltar las voces autóctonas, me permitirán que concluya este artículo como lo he empezado: con las sabias reflexiones de Amin Maalouf. “En la actualidad estoy convencido”, asegura Maalouf, “de que el ideal —para mi país natal, pero no solo para él— no reside ni en el sistema de cupos, que encierra a la sociedad en una lógica perversa y conduce directamente a lo que se quería evitar, ni en la negación de las diferencias, que disimula los problemas y contribuye a menudo a agravarlas. (…) Lo que está en juego es la propia supervivencia de la nación, su prosperidad, su lugar en el mundo y su paz civil”.