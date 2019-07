Por lo tanto, reconforta pensar que la actual crisis no causará un conflicto más peligroso, lo que se refuerza por la decisión de Trump de no tomar represalias por el derribo del dron. Como se vio en la guerra entre Irak e Irán en la década de los 80, Estados Unidos tiene los medios militares para asegurar el paso seguro por el estrecho de Ormuz: su Quinta Flota tiene su base en Bahréin. Además, Catar, cuyas relaciones con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos es de cautela, alberga en su territorio una base aérea estadounidense de gran tamaño. Mientras continúen las exportaciones de gas y petróleo, no tiene mucho sentido para los enemigos de Irán entrar en un creciente juego de quién se arrepiente primero con los fundamentalistas de Teherán.