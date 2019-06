Si esta analogía le parece traída de los pelos, es porque usted no se toma en serio las creencias de Folau. Por supuesto, tomárselas en serio es muy difícil para alguien que no profese esa fe en particular. Pero intente usted ponerse en el lugar de alguien con las creencias de Folau. Usted ve personas que van camino de un destino terrible (mucho peor que contraer cáncer de pulmón porque la muerte no las liberará de su agonía) y son totalmente ignorantes de lo que les espera. ¿No les avisaría para darles una oportunidad de no correr esa suerte horrorosa? Supongo que es lo que Folau cree estar haciendo. Incluso dice a los homosexuales que Jesús los ama, y les pide arrepentirse para no arder en el infierno por toda la eternidad. Eso no suena como discurso de odio.