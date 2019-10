La necesaria condicionalidad de los programas de préstamo ha perdido apoyo político, por los reiterados ataques de la izquierda, que no acepta que no es tarea del FMI conceder subvenciones. Pero, aunque a algunas ONG tal vez les encantaría que el FMI use de ese modo sus préstamos, las arcas del Fondo no tardarían en estar vacías. Lo cual, también, puede alegrar a algunos, pero sería un desastre para la estabilidad financiera global.