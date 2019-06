No obstante, la alergia de Trump a los déficits comerciales no se curará con una dosis de ortodoxia económica. Sobre todo, porque el mayor déficit bilateral de Estados Unidos es el que mantiene con la potencia que amenaza su hegemonía: China. La sensación de vulnerabilidad que está impregnando a Estados Unidos se ve alimentada por los planteamientos del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, autor del libro y posterior documental Death by China.