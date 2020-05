Los negociadores no aceptaron esa condición. Me liberaron un par de semanas después en un intercambio de prisioneros. Pero la disposición del gobierno estadounidense a ayudar a encontrarme a mí, una periodista canadiense secuestrada mientras hacía su trabajo, daba la apariencia de seguridad para las personas que hacen trabajos peligrosos. Once años después, esa red ha desaparecido y los periodistas están más en peligro que nunca.