Yo no, porque estoy convencido —tal vez irracionalmente— de que la razón siempre triunfa al final. Los israelíes no debieran albergar el deseo de gobernar a los palestinos indefinidamente. Los palestinos necesitan sentirse libres de la ocupación y la dignidad de contar con la categoría de Estado. Y un Estado binacional es una solución que no resuelve nada. Para lograrlo, haría falta el consentimiento de Israel, que no llegará nunca. Entonces, un Estado palestino independiente y soberano sigue siendo la única forma razonable para evitar el conflicto.