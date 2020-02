Aunque quizás no deba exagerar tanto. En casos de extrema necesidad, como, por ejemplo, cuando me ha tocado vivir fuera de Nicaragua, he cocinado con algún éxito; en Berlín, en Los Ángeles o en Cambridge cuando mi mujer estaba ocupada en clases de pintura o de idiomas; en apartamentos pequeños donde no hay sino pocos pasos entre la mesa de escribir, la cocina y la mesa de comer. Y he aprendido, también, y que no desmerezca, a lavar los platos.